Calcio | Juve Calvo ' Allegri non è in discussione'

Per lui parlano gli 11 trofei alla, assolutamente non è in discussione. Anche in una stagione come questa abbiamo voglia di imparare, noi dirigenti e giocatori. Il momento più difficile E' ora, ...Allo Stadio Dall'Ara, Bologna e Juventus si affrontano per la 32esima giornata di Serie A ...La solidità dellanon dipende da una sola persona. Quando abbiamo ricevuto la penalizzazione era un momento difficilissimo, ma lo abbiamo superato. Questo è il momento più difficile della ...

Bologna-Juve, la formazione ufficiale di Allegri Tuttosport

Per lui parlano gli 11 trofei in 7 anni, le due finali di Champions: non è in discussione". Intervistato da Dazn a margine di Bologna-Juventus, il 'chief officer' del club bianconero Francesco Calvo ...26' VICINISSIMI AL PAREGGIO!! - L'azione inizia con un sombrero di Rabiot che rompe gli equilibri avversari, poi Fagioli che nel frattempo aveva seguito l'azione impegna due ...