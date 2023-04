Cagliari-Ternana domenica 30 aprile 2023 ore 16 | 15 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | diretta tv | convocati

Leggi su infobetting

(Di domenica 30 aprile 2023) Il, sesto in classifica con 48 punti, prova a consolidare e magari migliorare la sua posizione all’interno della zona playoff, mentre la, dodicesima a tre punti dall’ottavo posto, ma paradossalmente non ancora aritmeticamente salva, tenta lo sprint finale per mettersi in sicurezza e magari sperare in qualcosa di più in vista della volata InfoBetting: Scommesse Sportive e