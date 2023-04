Cade dalla finestra per raggiungere il cane | il tragico incidente

(Di domenica 30 aprile 2023) Viterbo, Una donna è stata trovata senza vita in strada, sotto ad un palazzo in via del Pavone, a Viterbo. La vittima è cadutadi casa, dal secondo piano. Unvolo da oltre 6 metri di altezza che è costato la vita a Yyelice Altagracia Martinez. Secondo quanto ricostruito, la donna è precipitata nel tentativo diil suo. Poco dopo la caduta è stata soccorsa dai sanitari del 118, ma le sue condizioni erano gravissime e la donna è deceduta in ospedale. In un primo momento l’ipotesi più accreditata era quella del suicidio. Ma, in realtà, la donna, avendo dimenticato le chiavi, avrebbe tentato di calarsi dal terrazzo condominiale per rientrare nel suo appartamento, dove si trovava il suo cagnolino. Ed è stato proprio l’amore per il suoche le è ...

Una donna è stata trovata senza vita in strada, sotto ad un palazzo in via del Pavone, a Viterbo. La vittima è caduta dalla finestra di casa, dal secondo piano. Un tragico volo da oltre 6 metri di alt ...