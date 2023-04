Cabrini | La Juve gioca male | ma non può essere solo colpa di Allegri

(Di domenica 30 aprile 2023) L'ex terzino dellantus e della nazionale italiana campione del mondo nel 1982, Antonio, ha commentato ? sulle colonne della Gazzetta dello Sport ? l'attuale stagione dei bianconeri e, in particolare, l'operato di mister Massimiliano: "Lantus ? ha spiegato ? non stando bene. Non diverte.primo ...

Cabrini: "Questa Juve non mi piace, ma non tutte le colpe sono di Allegri" La Gazzetta dello Sport

L'ex terzino bianconero e della Nazionale campione del mondo nel 1982 ha commentato la stagione (deludente) della Vecchia Signora ...Il doppio ex: “Però non si devono dare tutte le colpe ad Allegri. Pogba assenza pesante. Thiago Motta ha dato identità al Bologna, se la possono giocare e ci sono le basi per pensare in ottica europea ...