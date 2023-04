(Di domenica 30 aprile 2023) …Alan Friedman, Carlo XVI Gustavo, Giuseppe Sannino, Salvatore Matarrese, Giuseppe Culicchia, Simone Barone, Cristian Raimondi, Piero Cardano, Michael Cadeddu, Francesca Macrì, Massimo Chessa, Stefano Giacomelli… Oggi 30 aprile compiono gli anni:, attrice; Giovanni Battista Loi, politico; Pierfilippi (Adolfo Filippi), cantante; Roberto Vigevani, scrittore, saggista, pittore; Carlo Salmaso, rugbista; Bruno Franceschetti, ex ginnasta, allenatore; Primo Franchini, ex ciclista, dirigente; Gianfranco Albano, regista; Giuseppe Meraviglia, ex calciatore; Franco Berrino, medico; Guido Burbatti, psichiatra; Carlo XVI Gustavo, re di Svezia; Domenico Crescentini, attore, doppiatore, regista; Nazzareno Paniconi, scrittore; Luigi Pezzuto, arcivescovo; Silvano Chimenti, chitarrista; Giorgio Roilo, politico, sindacalista. Inoltre, compiono gli anni: ...

, maestro ...Si parte alle 18.30 tra attualità, lavoro ecibo, per poi proseguire alle 20.30 con il ... il nostro regalo di" lungo le vie cittadine. Verranno allestite in piazza Cavour a Vado Ligure ...Un altro utente ha aggiunto: 'Se è cattivo con tuo figlio, non credo che vorresti che andasse comunque alla sua festa di, onestamente. Prova a rigirare la cosa come unmodo per ...

Claudio Baglioni, nei cinema "Tutti Su! Buon compleanno Claudio" Rockol.it

Buon Compleanno Adriana Asti, Alessandro Barbero… …Alan Friedman, Carlo XVI Gustavo, Giuseppe Sannino, Salvatore Matarrese, Giuseppe Culicchia, Simone ...La Sampdoria Futsal sfiora l’impresa in casa del Mantova: il 4-0 non basta, ufficiale l’eliminazione dai playoff A un centimetro dall’impresa, a un soffio dalla storia. La Sampdoria Futsal sfiora una ...