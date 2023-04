Bundesliga | giornata 30 | nuovo sorpasso al 1° posto

Leggi su 11contro11

(Di domenica 30 aprile 2023) Frenata del Borussia Dortmund nella30 di: il Bayern Monaco ne approfitta per tornare in vetta alla classifica. Nessun gol nel big match tra Union Berlino e Leverkusen, il Friburgo consolida il quartoma il Lipsia non molla l’inseguimento. Il Wolfsburg si avvicina alla zona Europa, mentre l’Eintracht non sa più vincere. In coda alla classifica successi importanti per Schalke e Stoccarda.30: Bayern-Hertha 2-0, Union-Leverkusen 0-0, Bochum-Dortmund 1-1, Lipsia-Hoffenheim 1-0, Colonia-Friburgo 0-1 Il Bayern Monaco torna a vincere dopo due gare a secco battendo 2-0 l’Hertha Berlino, che subisce la quarta sconfitta consecutiva e resta in fondo alla classifica. Vantaggio di Gnabry al 69’ con un colpo di testa in tuffo, raddoppia Coman al 79’ con un destro da ...