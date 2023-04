Bundesliga 2022 23 | il Bayern Monaco torna a brillare | l’Hertha si arrende al 2-0

(Di domenica 30 aprile 2023) Ilalla vittoria, 2-0 contronella 30esima giornata di/23. La formazione di mister Tuchel non molla così la vetta e prosegue il cammino verso la vittoria del campionato, gli ospiti invece restano in ultima posizione, ad un passo dalla retrocessione diretta. Un primo tempo equilibrato e a reti inviolate all’Allianz Arena, caratterizzato solo dalle due occasioni bavaresi: quella di Coman al 35esimo e di Christensen cinque minuti più tardi. Gli equilibri cambiano solo a partire dal 69esimo quando Kimmich mette in area un meraviglioso cross, Gnabry arriva bene sul pallone dagli undici metri abbatte il portiere avversario insaccando di testa. Il raddoppio arriva poi dieci minuti dopo, è Coman a mettere in sigillo sul match con un gran ...

Le formazioni ufficiali di Bayern Monaco e Hertha Berlino , sfida valida per la trentesima giornata di/2023. I bavaresi sono reduci dalla brutta sconfitta contro il Mainz ma hanno comunque l'opportunità di scavalcare nuovamente in vetta il Borussia Dortmund in virtù del pareggio di ......45 Cremonese 0 Fine 0 Milan Domenica 13 Novembre- 18:00 Milan 2 Fine 1 Fiorentina Mercoledì 4 ...00 Arsenal - Southampton 3 - 3 CALCIO - LA LIGA 21:00 Espanyol - Cádiz 0 - 0 CALCIO -20:...Gli azzurri possono conquistare l'aritmetico Scudetto/2023, Inter - Lazio lunch match, trasferta a Bologna per la Juventus. Successo per Central ... Inalle 15.30 il Bayern Monaco ha la ...

Diretta Bayern M. - Hertha Berlino (2-0) Bundesliga 2022 la Repubblica

Bayern Monaco - Hertha Berlino: ecco le formazioni ufficiali della sfida della trentesima giornata di Bundesliga 2022/23 in programma alle 15.30.Sky Sport Serie B 2022/23 35a Giornata, Palinsesto Telecronisti NOW (30 Aprile e 1 Maggio), Appuntamento con la Serie BKT 2022/2023, da seguire interamente su Sky e in streaming su NOW, con i 380 matc ...