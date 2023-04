Bruno Vespa | corna e soldi | le clamorose rivelazioni sul presidente

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 aprile 2023) Per gentile concessione dell'autore e dell'editore, pubblichiamo un estratto del nuovo libro di"Kennedy. Fu vera gloria? Amori e potere di un mito", in libreria dal 2 maggio per Rai Libri. Ogni volta che Jack rientrava, Jackie lo accoglieva guardandolo dritto negli occhi, lui sapeva che lei sapeva. Jackie taceva, per amore, per educazione, per stile, e perché così si fa. Jack era innamorato? Non si saprà mai: «Non ho mai amato davvero nessuna donna, ma sono stato abbastanza interessato a un paio, tra cui mia moglie», pare abbia detto una volta con cinica nonchalance. Sessualmente era bulimico come tutti i maschi di casa Kennedy, anche a causa della mistura di steroidi, anfetamine e novocaina che era costretto ad assumere regolarmente per placare i dolori violenti alla schiena. Le meravigliose iniezioni a cui lo aveva iniziato il dottor ...