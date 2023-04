(Di domenica 30 aprile 2023) L'in fiamme nella notte. E' quella di Maurizio Cuccu ,di Serdiana, nel Sud Sardegna , che hato suiladella macchina mentre brucia e il post: 'Non mi...

L'in fiamme nella notte. E' quella di Maurizio Cuccu , sindaco di Serdiana, nel Sud Sardegna , che ha pubblicato sui social la foto della macchina mentre brucia e il post: 'Non mi fate ...'Io amo Serdiana. Ed è proprio questo amore, che nutro fin da piccolo verso Serdiana e i Serdianesi, a guidare le mie scelte'. Inizia così il post di Maurizio Cuccu, sindaco di Serdiana. La sua Range ...... è un viavai di vigili del fuoco e soccorritori, che passano in mezzo alla gente e le... "Vedo che è, probabilmente è stata distrutta". A Uman, a risultare fatale è stata l'abitudine ...

Bruciata l'auto del sindaco, lui pubblica la foto sui social: «Non mi fate paura» leggo.it

L'auto bruciata in fiamme nella notte. E' quella di Maurizio Cuccu, sindaco di Serdiana, nel Sud Sardegna, che ha pubblicato sui social la foto della macchina mentre brucia e il ...Notte di fuoco a Ravanusa. La Land Rover di proprietà di un pensionato settantaduenne è stata danneggiata da un incendio divampato in via Donizelli. Il veicolo era parcheggiato sotto l’abitazione dell ...