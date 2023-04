Brindisi-Cavese per la serie C | si mobilitano settemila tifosi Per la sicurezza forze dell’ordine anche da Roma Calcio serie D girone H

(Di domenica 30 aprile 2023) Oggi pomeriggio si sfidano al “Manuzzi” ile la. L’andamento del campionato diH si è articolato con i campani sempre in testa alla classifica ed una sfilza di squadre pugliesi ad alternarsi all’inseguimento. Il combinarsi dei risultati di domenica scorsa, ovvero la sconfitta in casa per laad opera del Martina e la vittoria dela Nardò, vedono ora le contendenti odierne distanziate di tre punti. In caso di vittoria il, dunque, raggiungerebbe in vetta la. Alla penultima giornata. Questo emozionante duello per la promozione inC richiama allo stadio, oggi,. Dispositivo di ...

Brindisi-Cavese, ancora poche ore, poi la pre-vendita dei biglietti sarà chiusa. Al momento (alle 16 di sabato 29 aprile) restano a disposizione circa 400 biglietti per i tifosi di casa, ...Mario Cantarelli, il "capitano" del Brindisi di Fanuzzi e Vinicio, sarà allo stadio per la partita che può valere la Serie C: "Ora società, squadra e pubblico sono un trittico perfetto per vincere" ...