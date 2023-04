Brasile | il primo evento pubblico di Bolsonaro dopo i tre mesi negli Usa | la folla lo accoglie in aeroporto – Il video

(Di domenica 30 aprile 2023) Jairè tornato.la vittoria del rivale Luiz Inacio Lula da Silva alle scorse elezioni, l’ex presidente aveva deciso di trascorrere circa treStati Uniti. Rientrato in, per un’altra trentina di giorni aveva evitato di presenziare in eventi pubblici: solo un incontro presso la sede del Partito liberale. Poi due interrogatori a cui è stato sottoposto dalla Polizia federale. Oggi, 30 aprile, Bolosonaro ha fatto il suovero attola lunga astinenza. Atterrato all’di Ribeirao Preto, l’ex presidente è stato accolto da centinaia di sostenitori. Urla e cori sono stati intonati nello scalo, prima che prendesse il via una carovana di auto e moto che lo ha scortato fino a una vicina ...

Rientrato in, per un'altra trentina di giorni aveva evitato di presenziare in eventi ... Oggi, 30 aprile, Bolosonaro ha fatto il suovero atto pubblico dopo la lunga astinenza. Atterrato ...... ma oggi il 'Labor Day' - così viene chiamato - si tiene illunedì di settembre, ... ha ancora senso riunirsi Dal 1891, nello stesso giorno in Italia, a Cuba, in Russia, Cina, Messico,, ...La classifica piloti della Formula 1 dopo il GP di Azerbaijan , vede sempreposto Max Verstappen . La vittoria del GP a Baku, quarto appuntamento del circus, è andata a ... Stati Uniti e. ...

Brasile, il primo evento pubblico di Bolsonaro dopo i tre mesi negli ... Open

L’allenatore della Salernitana orgoglioso per l’impresa: «Dobbiamo pensare di poter vincere tutte le partite». Il rosso e le scuse all’arbitro ...Ocean Race - Gli alisei moderati da est hanno regalato 24 ore di navigazione ai quattro IMOCA che si stanno dirigendo a nord, verso i doldrum.