Brambilla | «Se è M62 è morto di bracconaggio la colpa è di Fugatti» E gli animalisti gli gridano «assassino» sotto casa – Il video

(Di domenica 30 aprile 2023) Non sono ancora chiare le cause della morte dell’orso M62, uno degli esemplari che il presidente della provincia di Trento Maurizioaveva messo nella lista dei «pericolosi», la cui carcassa è stata trovata oggi in stato di decomposizione non lontano dal lago di Molveno. Ma se il decesso dell’animale, «condannato a morte» dadopo l’aggressione che ha portato all’uccisione di Andrea Papi da parte dell’orsa Jj4, fosse ricondotto alla mano dell’uomo, «il presidente della Provincia ne porterebbe la responsabilità morale». Il riferimento è al presunto esubero di orsi, che secondo il presidente del Trentino dovrebbero essere ridotti di 70 unità dai circa 100 attuali. A scagliarsi contro il leghista è di nuovo l’onorevole Michela Vittoria, presidente dell’Intergruppo parlamentare per i Diritti degli animali e la ...