Borussia Dortmund | l’arbitro dopo l’errore | «Mi sento una m…a»

(Di domenica 30 aprile 2023) Le parole di Sascha Stegemann, arbitro di Bochum-il rigore non concesso ai gialloneri Sascha Stegemann, arbitro di Bochum-, ha parlato al Daily Mail del mancato rigore a favore degli ospiti nella partita terminata 1-1. Grazie a questo risultato il Bayern Monaco avrà l’occasione di riportarsi in vetta alla Bundesliga. PAROLE – «Sono arrabbiato per ciò che è successo. Sì, miuna m***a. La mia è stata una notte molto breve e questo non mi va bene. Ti alzi con una brutta sensazione perché sei arrabbiato per non aver preso la decisione giusta. Riguardando l’azione, è rigore a favore del. Dal campo non l’ho visto. Mi era sembrato qualcosa di cercato».