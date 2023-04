Bolognaa-Juve | le formazioni ufficiali | Moro e Orsolini dal 1' | Barrow davanti Chiesa-Milik | ok Cuadrado e Fagioli

Bologna-Juve, la probabile formazione di Allegri Tuttosport

18:32 - VLAHOVIC IN PANCHINA - Per la gara contro il Bologna, la Juventus ha recuperato Vlahovic che però partirà dalla panchina. 17:22 - SI VA VERSO IL TRIDENTE - Allegri sembra intenzionato ad ...Le formazioni ufficiali di Bologna-Juventus, partita valida per il 32° turno di Serie A: Milik dal 1' sfida Orsolini ...