Bologna stregata per le big | Juve bloccata | a Orsolini risponde Milik

- Juventus 1 - 1 Marcatori : 10' pt Orsolini (rig); 16' st Milik.(4 - 2 - 3 - 1) : Skorupski 8; Posch 6 (42' st De Silvestri sv), Soumaoro 6, Lucumi 5.5, Kyriakopoulos 6 (22' st Cambiaso 6); Moro 6.5 (36' st Medel sv), Schouten 6; Orsolini 7, Dominguez 6 (...Togliete le mani da Baku , la città magica eper il monegasco: qui ci ha vinto e corso in ...00 Milano - Napoli 88 - 76 19:00 Brescia - Venezia 74 - 79 19:00 Scafati - Virtus81 - 83 ...... è ancora più aperta di prima, perché Roma e Atalanta , in caso di successi con Torino e, ... Partitaquella dei rossoneri, giocata per gran parte nella trequarti empolese, senza però ...

Napoli, festa scudetto rimandata; l'Inter sale al quarto posto, la Juve pareggia a Bologna RTL 102.5

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 8; Posch 6 (42' st De Silvestri sv), Soumaoro 6, Lucumi 5.5, Kyriakopoulos 6 (22' st Cambiaso 6); Moro 6.5 (36' st Medel sv), ...La Pantera Rosa Sanabria non basta per fare del Grande Torino uno stadio amico: di questi tempi, per i granata, giocare in casa porta in dote solo brutte notizie visto che l’ultima gioia è datata 6 ma ...