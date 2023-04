Bologna - Juventus pronostico | la vittoria bianconera di misura è a 3 75

(Di domenica 30 aprile 2023) Rialzare la testa: è questo l'imperativo per ladi Massimiliano Allegri, che col Napoli ha incassato la terza sconfitta di fila in campionato come non accadeva da quando c'era Delneri sulla ...

Ecco l'analisi di, in programma domenica alle 20.45 allo stadio Dall'Ara., il PRONOSTICO Le valutazioni dei siti scommesse lasciano intendere che potrebbe ...CLASSIFICA SERIE A: Napoli 78, Lazio 61,59, Milan 57, Roma 57, Atalanta 55, Inter 54,44, Monza 44, Fiorentina 42, Udinese 42, Torino 42, Sassuolo 40, Salernitana 33, Empoli 32, ...Antonio Cabrini, doppio ex della sfida, ha parlato in vista di- Juve di questa sera: le dichiarazioni dell'ex terzino Antonio Cabrini è un perfetto narratore peravendo giocato in entrambi i club. Il terzino del Mundial '82 ha parlato della sfida con La Gazzetta dello Sport. LA JUVE NON MI PIACE - "Beh, sinceramente ...

Allegri-Di Maria, che è successo riguardo Bologna-Juventus Tuttosport

Ci stiamo avvicinando a grandi falcate verso la fine della stagione e ogni partita sarà fondamentale soprattutto per le squadre che si stanno giocando un posto in zona Champions, tra queste è tornata ...Di seguito le ultime dai campi su Napoli-Salernitana, raccolte dagli inviati di TMW: Napoli-Salernitana - Domenica 30 aprile, ore 15.00 Arbitro: Marcenaro .