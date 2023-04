Bologna-Juventus | problema al monitor Var | l’arbitro Sozza non potrà rivedere episodi

(Di domenica 30 aprile 2023)alVar del Dall’Ara pernon può vedere gliin campo dopo eventuali revisioni da parte degli addetti di Lissone perché ci sono problemi tecnici e le immagini non arrivano a bordocampo. Dunque in caso di situazioni al limite, sarebbe proprio il Var a comunicare la decisione al, che deciderebbe senza poterle immagini. SportFace.

Allo Stadio Dall'Ara,si affrontano per la 32esima giornata di Serie A ...A pochi minuti da, il dirigente bianconero Francesco Calvo è intervenuto ai microfoni di Dazn: " La conferma di Allegri Dire di confermare Allegri in questo momento è un'ovvietà . ...Alle 20.45 è iniziata( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). La cronaca di Fiorentina - Sampdoria ( HIGHLIGHTS ) Nel primo tempo Fiorentina pericolosa in diverse occasioni con ...

Bologna-Juve 1-0: gol di Orsolini su rigore | La diretta - La Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport

1' - Sozza lascia proseguire uno scontro di gioco tra Posch e Alex Sandro, con quest'ultimo che poi ammonisce a fine azione il calciatore del Bologna. 20:46 - Sozza fischia il ...Sul futuro di Allegri le parole di Calvo poco prima del fischio d'inizio del match Bologna-Juve valevole per la 32esima giornata di Serie A ...