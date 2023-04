Bologna-Juventus 1-1 | Thiago Motta | “Andiamo tutti nella stessa direzione | secondo tempo di alto livello”

Leggi su sportface

(Di domenica 30 aprile 2023) Il tecnico del, ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio per 1-1 arrivato dopo un match rocambolesco contro la: “Non abbiamo pressato bene e contro una squadra del genere lo paghi. Abbiamo giocato bene ma potevamo fare di più, nelabbiamo tenuto in mano il pallino del gioco. Potevamo gestire meglio il primo. Per noi è fondamentale avere il possesso della palla, soprattutto contro le grandi squadre., per questo ce la giochiamo contro” L’allenatore rossoblu si è soffermato sul caso Arnautovic: “Arnautovic? Dipende tutto da lui. La squadra funziona anche con un altro ...