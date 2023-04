Bologna-Juventus 1-1 | Milik risponde a Orsolini

(Di domenica 30 aprile 2023)(ITALPRESS) – E' pareggio traal “Dall'Ara”: l'1-1 finale è determinato dalla rete nel primo tempo di(a segno dal dischetto) e da quella dinella prima parte della ripresa. Nel mezzo lo stesso polacco della Juve ha fallito un penalty. I bianconeri non sfruttano lo stop della Lazio e restano al terzo posto, a un solo punto di distanza dai biancocelesti. Arriva dopo soli dieci minuti il vantaggio del, con la bella giocata diche fa fuori Danilo e viene steso in area dallo stesso intervento del brasiliano: calcio di rigore per gli emiliani, assegnato solo dopo la valutazione autonoma del Var – a causa di problematiche legate al funzionamento del monitor di bordo campo, non consultabile dal direttore di gara -, ...

