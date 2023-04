Bologna-Juventus 1-1 | la riprende Milik | bianconeri a +3 dal Milan

Juan Cuadrado, esterno della, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita contro ilJuan Cuadrado, esterno della, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita contro il. Le sue dichiarazioni: "C'è un po' di rabbia perché a questi livelli non può ...Thiago Motta, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro laThiago Motta, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro la. Le sue dichiarazioni: PAREGGIO ...Commenta per primo Il tecnico delThiago Motta ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida casalinga contro lapareggiata per 1 - 1. Cosa la soddisfa della prestazione dei suoi ragazzi 'Della continuità in partita. ...

Bologna-Juve 1-1: gol di Orsolini e Milik | Risultato finale La Gazzetta dello Sport

Al termine di Juventus-Bologna è intervenuto anche il giornalista Paolo Esposito che ha scritto: “Dai , finalmente dopo la collezione di sconfitte su sconfitte, di questi ultimi tempi, il “prode” alle ...L'1-1 è determinato dalla rete nel primo tempo di Orsolinie e da quella di Milik nella prima parte della ripresa. Motta: "Fare bene contro squadre come i bianconeri è un grande orgoglio per me come al ...