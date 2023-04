Bologna-Juventus 1-1 | gol di Orsolini e Milik

(Di domenica 30 aprile 2023), 30 apr. - (Adnkronos) - Pareggio per 1-1 tranel posticipo della 32/a giornata di Serie A disputato allo stadio Dall'Ara della città emiliana. Al vantaggio dei padroni di casa consu rigore al 10' replica al 60' di, che si fa perdonare dall'errore dal dischetto del 31' quando si fa parare il tiro dagli 11 metri da Skorupski. In classifica i bianconeri, che interrompono la serie di tre sconfitte di fila in campionato, sono terzi con 60 punti, uno in meno della Lazio seconda, mentre i rossoblù sono ottavi a quota 45 insieme alla Fiorentina. Il pareggio fa felice anche il Napoli a cui, indipendentemente dal risultato della Lazio con il Sassuolo, basterà fare un punto giovedì alla Dacia Arena con l'Udinese per conquistare il terzo scudetto della propria storia con ...

Iling ha fatto una cosa straordinaria, ma hanno dieci partite in Serie A alla. È una fase di crescita. Nel finale non abbiamo attaccato due palle in area, nel primo tempo abbiamo rischiato ...- Arriva un punto dalla trasferta del Dall'Ara per ladi Massimiliano Allegri. Al termine del match il tecnico bianconero analizza così l'1 - 1 contro la formazione di Thiago Motta: ...Così, in merito al calcio di rigore che ha regalato ad Orsolini il momentaneo vantaggio del, si è espresso ai microfoni di Dazn l'esterno dellaJuan Cuadrado : " Condizionati dall'...

Il nostro pubblico richiede questa cosa. Il Bologna cerca di giocare, di attaccare. Siamo tutti sulla stessa linea. La Juventus sta in alto, ha grande qualità. Mettersi indietro non era la soluzione ...Il Bologna ha pareggiato 1-1 contro la Juventus, ma ha avuto diverse occasioni per vincere la partita nel secondo tempo: "Siamo andati meglio nella ...