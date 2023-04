Bologna-Juventus 1-1 | gol di Orsolini e Milik

(Di domenica 30 aprile 2023) (Adnkronos) – Pareggio per 1-1 tranel posticipo della 32/a giornata di Serie A disputato allo stadio Dall’Ara della città emiliana. Al vantaggio dei padroni di casa consu rigore al 10? replica al 60? di, che si fa perdonare dall’errore dal dischetto del 31? quando si fa parare il tiro dagli 11 metri da Skorupski. In classifica i bianconeri, che interrompono la serie di tre sconfitte di fila in campionato, sono terzi con 60 punti, uno in meno della Lazio seconda, mentre i rossoblù sono ottavi a quota 45 insieme alla Fiorentina. L'articolo proviene da Italia Sera.

