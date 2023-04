Bologna-Juventus 1-1 | Allegri | “Una settimana fa avremmo perso Molto contento di essere qui”

Leggi su sportface

(Di domenica 30 aprile 2023) “Unafa l’persa, pensiamo alle cose positive. I ragazzi sono giovani, non è facile alla Juve, è una fase di crescita, è chiaro che ci sono errori in fase realizzativa. Nel primo tempo abbiamo rischiato in campo aperto, tenevamo la linea alta ma senza scappare. Un punto guadagnato sulla Lazio e vantaggio mantenuto sulle inseguitrici, ora bisogna vincere mercoledì, è importante”. Lo ha detto l’allenatore della, Massimiliano, dopo il pareggio in casa del: “Questi giovani hanno qualità, bisogna accettare anche i loro errori. C’era tanta voglia di vincere, abbiamo creato tante occasioni, ripartiamo da stasera e abbiamo ripreso a far punti visto che nelle ultime tre non ne avevamo fatti”. Sull’errore di Milik dagli undici metri: “Ci sono dei momenti per tirare ...