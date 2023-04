Bologna-Juventus 1-1 | Allegri | “Speravo di vincere | è mancato un po’ di cinismo”

Leggi su oasport

(Di domenica 30 aprile 2023) Massimiliano, nel post partita di, è abbastanza soddisfatto. Guarda il bicchiere mezzo pieno, consapevole che la strada verso la Champions League è ancora lunga. E che alla fine un punto al Dall’Ara, dopo tre sconfitte consecutive, non è da buttare. Anzi. Segna l’inizio di una possibile svolta. Anche perché è arrivato con un nuovo modulo: il 4-3-3. “Questa partita abbiamo sperato fino alla fine di vincerla – sottolinea-. E’ un peccato non averlo fatto perché nel primo tempo abbiamo creato tanto, anche se nella ripresa abbiamo rischiato un po’ troppo. Dovevamo essere più cinici davanti. Iling e Soulé hanno pagato l’inesperienza, tra qualche anno quei gol non li sbaglieranno più. Detto questo sono stati bravi, regalando energia alla squadra dopo un primo tempo in cui avevamo pressato e ...