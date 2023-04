Bologna-Juve | primo rigore assegnato dalla sala Var

(Di domenica 30 aprile 2023) (Adnkronos) -direttamente dal Var in Serie A. Ilsblocca il risultato al 7' contro lantus con un penalty concessoVar, che interviene per rimediare al mancato funzionamento del monitor a disposizione dell'arbitro Sozza. Il direttore di gara non può rivedere l'episodio che coinvolge Orsolini e Danilo.Var, arriva il verdetto: l'intervento del difensore bianconero viene giudicato falloso, l'arbitro 'riceve' la comunicazionecontrol room di Lissone e assegna ilche Orsolini trasforma.

Bologna-Juve 1-0: gol di Orsolini | La diretta La Gazzetta dello Sport

