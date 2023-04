Bologna-Juve | le probabili formazioni

(Di domenica 30 aprile 2023) In campo alle 20:45 la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte di Thiago Motta e Allegri In campo alle 20:45 la sfida di Serie A trantus, ecco lecon le scelte di Thiago Motta e Allegri.(4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Kyriakopoulos; Dominguez, Schouten, Moro; Orsonlini, Barrown, Ferguson. Allenatore: Thiago Motta.NTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Soulé; Milik. Allenatore: Allegri.

In campo alle 20:45 la sfida di Serie A tra, ecco le probabili formazioni con le scelte di Thiago Motta e Allegri In campo alle 20:45 la sfida di Serie A trae Juventus, ecco le probabili formazioni con le scelte di ......da tutte le coppe e possono allungare sulla Juventus impegnata nell'insidiosa trasferta di, ... noie muscolari per loro dopo la sfida contro ladi mercoledì. Nella Lazio tutti disponibili, ...Lanon sembra più in grado di dare continuità ai risultati e si aggrappa a un' Europa League ... La lite Nella giornata di ieri, sabato 29 aprile, alla vigilia del match di, Angel Di Maria ...

Bologna-Juve, la probabile formazione di Allegri Tuttosport

Secondo l'ex calciatore della Juve Antonio Cabrini l'annata poco positiva dei bianconeri non dovrebbe essere imputata solamente ad Allegri ...Bologna-Juventus è una partita di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.