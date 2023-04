Bologna-Juve | le pagelle di CM | 'Orso' e Skorupski da applausi | Danilo e Kostic in difficoltà Scossa Iling

(Di domenica 30 aprile 2023)ntus: 1-17.5: compie tre parati incredibili nel giro di qualche minuto salvando nettamente il risultato. Non s...

al Dall'Ara i rossoblu cercavano la vittoria sui bianconeri dopo 25 anni, la Juve si vede avvicinare il gruppetto delle inseguitrici al quarto posto, Inter, Milan e Roma. Il Bologna è passato in vantaggio. Buona Juve a sprazzi: stavolta il gioco ha convinto più del carattere e i giovani sono sembrati più incisivi dei veterani.

Bologna-Juve 1-1: gol di Orsolini e Milik | Risultato finale La Gazzetta dello Sport

Finisce 1-1 la sfida del Dall'Ara. La sfida del Napoli a Udine potrebbe essere anticipata. Deluso il tecnico biancocelste. De Roon stuzzica ancora la Roma ...I bianconeri interrompono la striscia negativa, ma non vanno oltre il pareggio. Orsolini apre le marcature su rigore, poi nella ripresa Milik impatta dopo l'errore dal dischetto nella prima frazione ...