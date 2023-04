Bologna-Juve | il rigore di Milik ‘con saltello’ è orribile | VIDEO

(Di domenica 30 aprile 2023)ntus sono in campo per il posticipo della 32ª giornata del campionato di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce da tre sconfitte consecutive in campionato e dall’eliminazione in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Il rendimento delè stato di altissimo livello con Thiago Motta in panchina. Tante emozioni nel primo tempo della partita. I padroni di casa passano in vantaggio con un calcio ditrasformato da Orsolini. Poi una clamorosa doppia occasione per Fagioli, ma il centrocampista non riesce a concretizzare. Al 31? calcio diper i bianconeri, sul dischetto si presenta. L’attaccante calcia con ‘il, l’esecuzione è pessima e Skorupski para. Thepenalty ...

Bologna - Juventus: il rigore di Orsolini Al 7' Orsolini cade nell'area bianconera dopo un contatto con Danilo che lo tocca sul ginocchio: Sozza non ravvisa alcun fallo, salvo poi tornare sui propri passi. Farà sicuramente discutere e genererà polemiche il rigore assegnato al minuto 7'. Subito episodio curioso e che farà discutere in Bologna-Juventus, il monitor per la revisione degli episodi non funziona e l'arbitro si è dovuto fidare del Var per il rigore ai felsinei.

SERIE A - Gli episodi più controversi della sfida del Dall'Ara con una curiosità: la VAR a bordo campo non funziona e quindi l'arbitro Sozza non può rivedere. Primo rigore assegnato direttamente dal Var in Serie A. Il Bologna sblocca il risultato al 7' contro la Juventus con un penalty concesso dalla sala Var, che interviene per rimediare al mancato fischio dell'arbitro.