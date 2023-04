Bologna-Juve 1-0 LIVE | Orsolini col brivido su punizione

(Di domenica 30 aprile 2023) Il match valido per la 32esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Dall’Ara,si affrontano nel match valido per la 32esima giornata di Serie A.

5 Farà sicuramente discutere e genererà polemiche il rigore assegnato al minuto 7' di- Juventus e che ha portato al vantaggio per 1 - 0 dei rossoblu contro i bianconeri. ...(protestesul ...... analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:- JUVENTUS h. 20.45 SOZZA PRETI - YOSHIKAWA IV: MINELLI VAR: MAZZOLENI AVAR: PAGANESSI 29' RIGORE PER LA- Lucumi stende Milik sul limite ...Primo rigore assegnato direttamente dal Var in Serie A. Ilsblocca il risultato al 7 contro la Juventus con un penalty concesso dalla sala Var, che interviene per rimediare al mancato funzionamento del monitor a disposizione dell'arbitro Sozza. Il ...

Bologna-Juve 1-0: gol di Orsolini su rigore | La diretta - La Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport

1' - Inizia il secondo tempo, si riparte dal vantaggio dei felsinei. Primo tempo molto vibrante al Dall'Ara, con il Bologna che chiude in avanti i primi 45'.Nel corso del primo tempo di Bologna-Juventus è successo di tutto, ma a saltare all’occhio più di ogni cosa è stato certamente il rigore fallito da Arek Milik, che avrebbe potuto portare al pari dei ...