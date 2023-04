Bologna | anche Saputo allo stadio | alla fine colloquio con Motta

(Di domenica 30 aprile 2023) Ilsi prepara a giocare con la Juventus e in tribunapoi parlerà con Thiagoper il rinnovo Ilsi prepara a giocare con la Juventus e in tribunapoi parlerà con Thiagoper il rinnovo. Secondo quanto riportato da Dazn, la società e l’allenatore si incontreranno per capire come andare avanti insieme.

...affidandosi al giudizio dei colleghi che si trovano a chilometri di distanza dallo stadio. È lo stesso Orsolini ad andare sul dischetto e a segnare il gol dell'1 a 0. La vicenda viene...in questo caso il monitor non funziona, quindi è l'assistente video a decidere, però su un dato oggettivo. 8' RIGORE PER IL- Sozza non può andare al VAR a rivedere l'intervento di ...Il noto opinionista ed ex calciatore, Daniele Adani, parla a ruota libera della Juventus, soffermandosisul caso DI Maria e su AllegriQuesta partita contro ilha un valore importante per la Juventus targata Massimiliano Allegri. Innanzitutto perché i bianconeri vengono da tre sconfitte ...

Eventi 1° maggio, cosa fare a Bologna per la Festa dei Lavoratori Sky Tg24

14' GOOOOOOOOOOOL DI MILIK - Ottima scorribanda di Iling Jr che disorienta Posch, il pallone è preda di Milik - dopo un primo tocco di Chiesa - e di sinistro fulmina Skorupski che ...Il fallo su Orsolini è stato assegnato direttamente dagli arbitri alla Var: l’arbitro Sozza non poteva infatti vedere il monitor. Stessa cosa per il rigore su Milik che in un primo tempo per l’arbitro ...