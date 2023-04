Black Doves | Keira Knightley protagonista della serie Netflix

Leggi su tuttotek

(Di domenica 30 aprile 2023) Il servizio di video in streamingha presentato, insieme ad altrebritanniche tra cui Department Q eMirror 6,conha presentato a Londra il suo piano di investimenti nel Regno Unito (entro la fine del 2023 la società prevede di arrivare a investire quasi sei miliardi di sterline in 4 anni) e ha annunciato diverse novità per quanto riguarda lo streaming oltremanica. La novità più interessante è unaintitolata, cone produttrice esecutivaseguirà l’attrice britannica nei ...