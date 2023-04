Biden | ' voi dite che sono antico | io dico che sono esperto'

dite che sono antico, io dico che sono saggio", ha detto. Il corrispondente del "Daily Show" Roy Wood Jr è stato il protagonista del dopocena e si è divertito a prendere in giro, che a 80 ...viene attaccato, considerato inadatto a governare gli Stati Uniti non in quanto inabile, ma ... Se questo modo di giudicare una persona non è una forma di odioso razzismo, ditemicosa altro ...siete i pionieri e gli artisti, gli innovatori e le icone, che si uniscono a noi qui stasera e ...Janet Yellen Sherry Rehmann Mitch McConnell Antonio Albanese Margrethe Vestager JoeSamuel ...

Biden: «Voi dite che sono vecchio, io dico che sono esperto» Corriere del Ticino

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha preso la palla al balzo alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, ridendo alle battute taglienti sulla sua età e rispondendo con le sue: "Chiamatemi ...