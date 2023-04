Biden promette di battersi per gli americani ingiustamente detenuti all’estero

La funzionaria nordcoreana attacca poi il presidente degli Stati Uniti, Joe, per il suo ... definito "un sogno selvaggio", l'esponente del regime di Pyongyang"un'entità di forza più ...Lo batteremo nelle urne e sistemeremo il nostro lavoro incompiuto', ha affermato Trump, che si è ricandidato, circa un mese prima cheformalizzasse la sua candidatura. 'Con una presidenza così ...Lo batteremo nelle urne e sistemeremo il nostro lavoro incompiuto", ha affermato Trump, che si è ricandidato, circa un mese prima cheformalizzasse la sua candidatura."Con una presidenza così ...

Trump promette di "schiacciare" Joe Biden alle elezioni Usa 2024 Agenzia askanews

Parte dal New Hampshire la campagna di Donald Trump per la nomina a candidato repubblicano per la Casa Bianca alle presidenziali americane del 2024. L’ex presidente, con il suo consueto linguaggio, si ...L’ex presidente americano Donald Trump ha tenuto un comizio in New Hampshire. Trump ha attaccato il presidente Biden.