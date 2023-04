Bergomi | ‘L’Inter un mese fa avrebbe perso questa partita’

vs Lazio ore 12:30 [anche in 4K HDR con Sky Q SAT] ...40 In studio: Fabio Caressa, Beppe, Luca Marchegiani, Marco ... Fabio Caressa e i suoi ospiti avranno'ultima parola sul turno di ...negli studi di Sky ha detto che ci sono i fuoriclasse e i ...permesso alla Roma di eliminare gli olandesi' E nel Milan chi'... Milan,in Champions, Roma e Juve in Europa League e ...dalle 20 e dalle 22.40: Sky Calcio'Originale con Alessandro ... ore 12.30:- Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky ... Sky Calcio Clubcon Fabio Caressa, Beppe, Luca Marchegiani, ...

Milan, l'elogio di Bergomi: "È la squadra più europea" Sportitalia