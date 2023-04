Non solo perché adoro lama anche perché, nella mia giovinezza, il cinema italiano mi ha ...E GIFUNI "TESTIMONIAL" PER IL BIF&ST Una firma "di famiglia", "di coppia": Sonia...Scritto in unaoriginale e seducente (laè anche poetessa, sua la raccolta Il quaderno, per La nave di Teseo), filosofico più che pedagogico, il libro è anche una chiave per ...... "Pacem in terris" del bresciano, San Paolo VI, e del, San Giovanni XXIII. "Se avete ... dunque, quello di un domani giusto e sereno per tutti, un'aspirazione affidata ad un canto in...

Bergamasco lingua viva: “Con il dialetto si può guardare in modo diverso il mondo di oggi” BergamoNews.it

LA RECENSIONE. Bergamo lingua viva Con Vecchio Daino, al secolo Ezio Foresti, assolutamente sì. L’influencer, in bergamasco, «l’è ü che l’à mai fàcc negòt in de so éta e l’pretènd de insegnàga ai óte ...ante non solo padre della lingua italiana, ma vero e proprio compagno di cammino. Sarà questo il senso di «Dante Alpinista», un particolare progetto artistico che si terrà il prossimo 29 aprile a Clus ...