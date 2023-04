Berardi trascina il Sassuolo! Due gol ed Empoli rimontato Rosso Pinamonti

(Di domenica 30 aprile 2023) Sassuolo-termina con il punteggio di 2-1. Alla rete dei padroni di casa di Cambiaghi risponde la doppietta dinel finale.perVITTORIA – Sassuolo-termina con il punteggio di 2-1. La squadra di casa rimonta l’iniziale svantaggio, firmato firmato Cambiaghi, con un grande finale di partita di, entrato nel secondo tempo. L’esterno neroverde segna l’1-1 all’83’ con un bel sinistro dal limite e, al 97? si procura e trasforma il calcio di rigore che consegna i tre punti alla squadra di Dionisi. Da segnalare l’espulsione di Andrea: l’ex attaccante dell’Inter, entrato al 49?, viene punito con undiretto al per proteste ritenute gravi e reiterate dal direttore di gara. Il Sassuolo sale al decimo posto ...

Zona Europa ormai vicinissima per gli emiliani: il gol vincente di Berardi arriva su rigore ... Infine, Gabbiadini salva la Samp nel match salvezza contro il Verona.

