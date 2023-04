Benevento 5 | il sogno promozione finisce ad Ostia | sanniti ad un passo dal colpaccio

Leggi su anteprima24

(Di domenica 30 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSi è chiusa sul campo del Lido dil’avventura nei playoff per accedere alla serie A del GG Team Wear5. La squadra di mister Nitti, dopo l’1-0 per i laziali maturato all’andata nel Sannio, ha tenuto testa per tutta la gara alla corazzata di Grassi, una delle principali candidate al salto di categoria, ma alla fine a spuntarla sono stati i padroni di casa con un 7-4 apparso eccessivo per quanto visto nel corso della sfida. IL MATCH – Pronti, via e dopo una grande occasione per il Lido di, al 2’ Rennella ha portato in vantaggio ipiazzando il pallone sul palo più lontano sugli sviluppi di un fallo laterale. Il ritmo, poi, è rimasto altissimo e al 5’ i padroni di casa hanno pareggiato i conti con una botta al volo di Barba che ha infilato Mambella sul suo palo. I ...