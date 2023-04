Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 30 aprile 2023)condivide una ricetta originalissima da preparare per une non solo: ecco la suadiè una delle food blogger più seguite di sempre. Inizia a condividere le sue ricette sotto consiglio del marito che le apre un canale YouTube. Fatto in casa condiventa in men che non si dica un marchio conosciuti su tutto il settore. Arrivano così non sono libero, ma anche i programmi televisione, le collaborazioni con tantissimi prodotti che vengono non solo alimenti, ma anche strumenti per la piscina. Durante la sua intervista muschio selvaggio, in compagnia di Fedez e Luis la donna ha rivelato che non ha accettato la proposta di farsi cambiare la cucina in quanto le persone riuscivo nemmeno che ...