Beautiful | il set si sposta in Italia per registrare nuove puntate

(Di domenica 30 aprile 2023) La soap opera americanatorna inperche a breve saranno poi trasmesse sull’emittente nazionale americane CBS. Su Canale 5 saranno presumibilmente mandate in onda a distanza di un anno a causa della differenza temporale con gli States, motivo per cui le potremo seguire solo nel 2024. La notizia ha fatto impazzire tutti i fansni della soap che non vedono l’ora di saperne di più sulle location e per avere anticipazioni sulla trama ancora prima della messa in onda negli Usa.torna nel nostro paese! Solo pochi giorni faha raggiunto e festeggiato 9000e in occasione di questo avvenimento arriva la notizia che presto il cast della soap americana sbarcherà in ...

Dice Patrick Duffy : 'Tornare sule ritrovare le attrici di Brooke, Donna e Katie mi fa sentire ... L'appuntamento con( QUI le anticipazioni americane) è tutti i giorni alle 13:45 circa ...Perl'Italia non è una novità . Non solo tanti degli attori sono innamorati del nostro paese ma è successo più volte che ilsi sia trasferito , momentaneamente sul suolo italiano, da ...

La Soap americana torna in Italia per girare i nuovi episodi. Ecco dove e quando arriverà il cast di Beautiful e quando verranno trasmessi gli episodi su Canale5.Se siete appassionati della storica soap “Beautiful” questo articolo fa proprio per voi: nei prossimi giorni, il cast della serie sarà infatti a Roma per girare alcune puntate. Come riporta l’Hollywoo ...