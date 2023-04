Beau ha paura | la nostra spiegazione del finale

(Di domenica 30 aprile 2023) Se il film vi ha fatto venire il mal di testa, non preoccupatevi: è normale. E per questo, abbiamo provato a rileggerehadi Ari Aster, offrendovi una (nuova?)del. Attenzione, l'articolo contiene spoiler! Tranquilli, non vi preoccupate. Va tutto bene. Non è un sogno, non è un incubo. È solo la fine del film. Sì, capiamo cosa state provando, perché noi, prima di voi, ci siamo già passati. Comprendiamo la miscela di emozioni che vi potrebbe aver lasciato addosso il viaggio di. Quelle sensazione molto simili - appunto - ad un sogno. Quante volte, nel cuore della notte, ci siamo svegliati facendo a cazzotti con quell'incubo ricorrente? Provare a correre ma restare bloccati, fermi. Senza aria. Ci sforziamo, proviamo a muoverci, ma niente da fare. Inermi, sfiniti. Pochi ...

Non troppo lontana dal finale architettato da Ari Aster per il suo incredibileha. Consci del vostro smarrimento (e pure scapigliati, dopi tre ore), come vi abbiamo accennato nella nostra ...Abbonati per leggere anche Leggi anche Edwige Fenech: "Avrei voluto essere un'altra ma mi sono perdonata" "ha", il film che ha stregato Scorsese è un'odissea nella mente di Joaquin Phoenix:..."Nulla di troppo", recita un cartello appeso su di un albero nel bosco in cui s'inoltra, a un certo momento delle sue tragicomiche peregrinazioni, il protagonista diha. Ed effettivamente nulla sembra essere mai troppo, mai abbastanza nella terza prova del regista e sceneggiatore Ari Aster , dopo due horror, come si usa dire, di culto, Hereditary e ...

Beau ha paura: recensione del film di Ari Aster Esquire Italia

Dalla sua casa di Los Angeles, Joaquin Phoenix parla dei suoi nuovi film: Beau ha paura (nei cinema) e il kolossal Napoleon di Ridley Scott.Riascolta "Beau ha paura" ma non convince di La rosa purpurea. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.