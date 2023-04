Basket Serie A1 2022 2023 | Verona retrocede | la Virtus Bologna perde il primato

Leggi su sportface

(Di domenica 30 aprile 2023) Penultima giornata, la ventinovesima, di stagione regolare per laA1 die iniziano ad arrivare i verdetti. Anon basta un’incredibile rimonta nel secondo tempo, in cui riescono a rimontare 20 punti di svantaggio contro Trieste in uno scontro per la salvezza. Gli scaligeri ottengono 21 punti da Davis, 18 da Cappelletti, ma alla fine cedono 85-77 e devono dire addio alla A1: sono la prima squadra retrocessa in A2. Per i padroni di casa fondamentali le prestazioni e le triple di Bossi e Campogrande in uscita dalla panchina. RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON Chi invece è aritmeticamente salva è Treviso, che si prende il lusso di battere 89-88 laal termine di una partita anch’essa pazzesca. Molto equilibrio per 40?, con la squadra di Scariolo che sembrava destinata ...