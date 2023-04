Basket | playoff Nba | Miami vince 108-101 a New York in gara-1

(Di domenica 30 aprile 2023) New, 30 apr. - (Adnkronos) -108-101 in trasferta contro Newin-1 di semifinale della Eastern Conference Nba. Buona la prima per gli Heat che non si fanno schiacciare dal pubblico rumoroso del Madison Square Garden, reggono a un primo tempo in cui i Knicks giocano meglio dominando in area - ben 40 punti nel pitturato dei padroni di casa prima dell'intervallo lungo - e grazie alle indicazioni del solito coach Spoelstra e a una grinta diversa da tutte le altre franchigie, rimettono il naso avanti nella ripresa e riescono a mantenere la barra dritta negli ultimi 10 minuti. Il leader tecnico ed emotivo è ancora una volta Jimmy Butler, autore di 25 punti e 11 rimbalzi - rimasto in campo negli ultimi 5 minuti anche dopo la brutta storta alla caviglia subita che preoccupa la ...

Nel penultimo turno della regular season del massimo campionato dila Virtus Bologna ha perso la vetta solitaria della classifica per via del ko di misura, 89 - ... In zonaanche Venezia e ...Questo risultato lascia ancora aperta la situazione per definire la griglia delle prime posizioni. Assenti Hall e Harper per infortunio, Milano lascia fuori Mitrou - Long, Hines, Alviti. ...LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO - MYCICERO2000 SENIGALLIA 84 - 57 (22 - 10, 36 - 26; 58 - 43) CAMPOBASSO: Del Sole 6, Giacchetti 7, ... Prosegue il cammino senza macchie neidelle ...

Playoff C Gold: Buona la prima per il Bologna Basket 2016 BolognaToday

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket esce dal palazzetto di Chiusi con l'amaro in bocca, dopo aver ceduto il passo all'Umana con il risultato di 82-66. Un punteggio ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...