Basket | Mondiali 2023 | le avversarie dell’Italia Filippine e Dominicana vantano giocatori NBA

Leggi su oasport

(Di domenica 30 aprile 2023) Un sorteggio che arride all’Italia, quello per idi pallacanestro tra, Giappone ed Indonesia che si svolgerà dal prossimo 25 giugno. L’urna dell’Araneta Coliseum di Manila ha assegnato gli azzurri di Gianmarco Pozzecco nel girone A assieme a Repubblicaed Angola. Evitati così i pericoli maggiori, come gli Stati Uniti e l’Australia, ma non si pensi che le squadre sorteggiate non rappresentino dei pericoli. Partiamo dai padroni di casa delle, protagonisti di un movimento che sta crescendo rapidamente, con ilche è uno sport sempre più popolare. Già quattro anni fa gli azzurri incrociarono gli asiatici, con un netto successo per 108-62, ma questa volta ci sarà l’impianto di Manila a sparigliare le carte. Con tutta probabilità il ...