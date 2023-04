Basket maschile | Promozione | la Meomartini d’un soffio prevale sul Calvizzano

(Di domenica 30 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLasi è aggiudicata il big match contro Audax Gaudianum, vincendo di 1 punto dopo aver giocato due tempi supplementari. Questa vittoria garantisce ai beneventani almeno il secondo posto in classifica, importantissimo per i successivi playoff. L’Audax, terza in classifica (solo 2 punti dividevano le due squadre) è arrivata a Benevento con l’ambizione di ribaltare la sconfitta subita all’andata a. La partita è iniziata con un netto parziale di 8-0 in favore degli ospiti, che, nella prima frazione raggiungevano anche il massimo vantaggio di +10 (3-13). La squadra allenata da Massimiliano Tipaldi, invece, riusciva a realizzare il primo punto della gara solo dopo 5 minuti di gioco. La prima frazione si chiudeva sul 7-13, in favore degli ospiti. Nel secondo quarto, guidati da ...

Ci sarà il grande, con il campionato di Serie A1 italiano e con i playoff NBA, senza dimenticare la pallavolo, con i playoff della Serie A1 femminile e della Superlega... malissimo, per la OraSi Ravenna il quinto turno del girone salvezza della fase ad orologio del campionato di Serie A2 di. Finisce male, malissimo, per via di una netta sconfitta, 83 -...... a partire dalla trasferta di domani a Brescia, dovrà conquistare punti per arrivare alla migliore posizione possibile di classifica nel campionato di pallacanestrodi serie A, proprio in ...

Basket • Mondiale FIBA 2023: sorteggio gironi, programma e date ... Olympics

I ragazzi di Coach Lotesoriere subiscono un parziale di -18 per mano della Juvi Ferraroni: la cronaca e il tabellino dell'incontro ...I ragazzi di Coach Cagnardi non entrano mai in partita, subiscono oltre 100 punti ed un parziale di -29: la cronaca e il tabellino del match ...