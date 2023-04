Basket in carrozzina | le Volpi Rosse Menarini in Eurocup 3

(Di domenica 30 aprile 2023) Lesarà la prima formazione diina rappresentare la Toscana in un contesto internazionale, quello della3. Si tratta di un debutto assoluto in Europa nell’ambito di un torneo internazionale ufficiale della Iwbf, la Federazione europea diin. Nel torneo di qualificazione, che si è svolto nel fine settimana a Chalon-Sur-Saône, in Borgogna (Francia), lesono uscite imbattute, sconfiggendo prima gli avversari dell’Elan Chalon (Francia), poi i belgi del Roller Poulls ed – infine – la squadra israeliana del Maid El Karam. Oltre che – ancora una volta nel giro di pochi giorni – i belgi del Roller Poulls, affrontati e ...

