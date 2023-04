Barca alla deriva al largo di Anzio | in due salvati da una nave portacontainer “dirottata” dalla Guardia Costiera

(Di domenica 30 aprile 2023) Civitavecchia – Alle ore 16.40 di ieri, presso la Sala Operativa del 3° Sottocentro di Soccorso Marittimo (3° MRSC) della Direzione marittima di Civitavecchia è giunta la segnalazione tramite Civitavecchia Radio riguardante una unità da diportoa causa di avaria al timone. Immediatamente sono scattate le procedure finalizzate a gestire le operazioni di assistenza e soccorso all’unità, che era partita dal porto di Cannigione (SS) per raggiungere l’Isola di Ponza, con due persone a bordo. Le operazioni di individuazione dell’unità si sono rivelate particolarmente complesse poiché a bordo non era presente idonea strumentazione attalocalizzazione della posizione. Alle ore 18.45 circa, è stata determinata la posizione del natante a circa 65 miglia dal porto di. In applicazione delle vigenti ...

