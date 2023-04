Barbara Capovani | la figlia | “Mia madre era azione | era passione I supereroi non muoiono mai” Centinaia alla commemorazione

(Di domenica 30 aprile 2023) “La mia mamma era, era. Mi ha sempre insegnato che ci sono cose su cui non abbiamo controllo ma anche a individuare anche un piccolo aspetto su cui possiamo avere margine d’. Ho cercato in ogni modo di trovare un pensiero per andare avanti. Non trovavo niente che mi desse pace, poi ho capito che sei un’eroina e che avevi una risposta per tutto”. Eranole persone che hanno ascoltatocommemorall’Univerisità di Pisa le parole dellamaggiore, la psichiatra uccisa a Pisa da un ex paziente. “Miaha passato la vita ad aiutare gli altri, ha dato un pezzetto di puzzle a ognuno di noi ogni volta che è stato necessario. Ognuno di noi – ha detto Alice- che ...

Centinaia di persone hanno voluto partecipare al funerale, in forma privata, di, la psichiatra che nei giorni scorsi è stata uccisa a sprangate da un ex paziente Gianluca Paul Seung . Alle 15, l'aula magna dell'università' - in cui i familiari hanno chiesto e ...PISA - Lutto cittadino e cerimonia privata nel Palazzo della Sapienza: così oggi 30 Aprile Pisa e la Toscana hanno dato l'ultimo addio a, la psichiatra 55enne uccisa a colpi di spranga in un' aggressione avvenuta lo scorso 21 Aprile davanti al suo reparto nel complesso ospedaliero di Santa Chiara a Pisa. I funerali si ...Il documento, visionato da La Nazione , è datato al 4 aprile 2023: 17 giorni prima che il 35enne, ex paziente psichiatrico, uccidesse a colpi di spranga la dottoressa. Lo spray al ...

In centinaia hanno ascoltato a Pisa nell'aula magna dell'Università le parole commosse delle figlie, del compagno e di un'amica ...La famiglia e gli amici più stretti le hanno detto addio ieri, in una cerimonia privata e piena di dolore. Il corpo della dottoressa Barbara Capovani è stato cremato, come da sua volontà. I suoi… Legg ...