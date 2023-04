ATP Madrid 2023 | Matteo Arnaldi affronta Munar per nutrire ancora la sua ambizione

(Di domenica 30 aprile 2023) La favola ditutta da scrivere. Il ventiduenne nato a Sanremo è rimasto, contro tutti i pronostici, l’unico italianoin lizza nel tabellone del Masters1000 di. Già la qualificazione al tabellone p0rincipale, battendo in rimonta il francese Arthur Fils, era vista come un bel premio, ed il secondo successo in carriera nel circuito maggiore su Benoit Paire aveva fatto sorridere tutti gli appassionati. Ma da qui ad eliminare un signor giocatore come Casper Ruud, ce ne passa. Una variabile che nessuno aveva calcolato, con l’azzurro che è sceso in campo con la voglia di stupire tutti e soprattutto senza un atteggiamento remissivo, senza alcuna speranza di giocarsi le sue carte. Colpo dopo colpo,ha preso il toro per le corna e ha praticamente ...

La presentazione del match di secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2023 tra l'azzurro Matteo Arnaldi e lo spagnolo Jaume Munar.