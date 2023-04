Atletica | Roma sprint festival | Simonelli vince i 100 metri in 10 25

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 aprile 2023), 30 apr. - (Adnkronos) - Una freccia sulla pista bagnata dalla pioggia. Gran volata di Lorenzo, protagonista di un enorme miglioramento nei 100in 10"25 con vento regolare (+1.8) alla terza edizione del. Corre forte anche sulla distanza piana l'ostacolista azzurro, che ha sfiorato il podio nei 60hs agli Europei indoor di Istanbul dove è arrivato quarto in 7"59 per questione di millesimi. Allo stadio dei Marmi il ventenneno dell'Esercito, personale di 13.59 nei 110hs, dimostra le sue qualità anche come velocista, senza barriere. Con una partenza rapidissima, gareggiando in pantaloni lunghi per la temperatura tutt'altro che ideale, abbatte il record personale di 10"56 realizzato nella passata stagione dopo essere già sceso a ...