Atletica | Marcia Fortunato trionfa nella 10 km a Madrid | Stano quarto

(Di domenica 30 aprile 2023) Al femminile la nota lieta è il ritorno di Palmisano dopo quasi 21 mesi dall'oro olimpico(SPAGNA) - Bella giornata per laazzurra a10 chilometri su strada. Are è ...

Al femminile la nota lieta è il ritorno di Palmisano dopo quasi 21 mesi dall'oro olimpico MADRID (SPAGNA) - Bella giornata per laazzurra a Madrid nella 10 chilometri su strada. A trionfare è Francesco Fortunato che conquista il successo in 38:56 con il record personale migliorato di dieci secondi. Quinto l'anno scorso ...Lampi di Italia nellaa Madrid . E la buona notizia del ritorno in gara di Antonella Palmisano , a 21 mesi di distanza dalla medaglia d'oro ai Giochi olimpici di Tokyo 2020. La campionessa deri 20 km si è cimentata ...Francesco Fortunato trionfa nella 10 chilometri su strada a Madrid . L'azzurro ha conquistato il successo in 38'56, migliorando il record personale di dieci secondi. Sul podio salgono il brasiliano ...

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

Al femminile la nota lieta è il ritorno di Palmisano dopo quasi 21 mesi dall'oro olimpico MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Bella giornata per la ...Francesco Fortunato trionfa nella 10 chilometri su strada a Madrid. L’azzurro ha conquistato il successo in 38’56, migliorando il record personale di dieci secondi. Sul podio salgono il brasiliano Cai ...